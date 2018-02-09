وزير التعليم العالي: نقف خلف قواتنا المسلحة والشرطة لدحر الإرهاب

وكالات:أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة وكافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجميع المعاهد العليا والمراكز والمعاهد البحثية تقف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة وقوات الشرطة دعما لرجالها البواسل في جهودهم الوطنية المخلصة لدحر براثن الإرهاب الآثم في سيناء و

وكالات:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة وكافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجميع المعاهد العليا والمراكز والمعاهد البحثية تقف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة وقوات الشرطة دعما لرجالها البواسل في جهودهم الوطنية المخلصة لدحر براثن الإرهاب الآثم في سيناء وكافة ربوع الوطن.

وأضاف عبدالغفار، في بيان الجمعة، أن الجميع يثمن التضحيات العظيمة لرجال الجيش والشرطة البواسل لتحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين.

وتابع أن الجميع يؤكدون استمرار جهود كافة الجامعات المصرية في تنوير الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإرهاب الآثم على مقدرات الأمم من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الثقافية والفعاليات المتعددة التي يتم تنظيمها.