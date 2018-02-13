وزير التعليم العالي: نسعى لنقل التجربة الهندية فى العلوم والتكنولوجيا

المال - خاص أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية دعم علاقات التعاون العلمى والبحثى والتكنولوجي مع الهند، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الهند الناجحة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار .. جاء ذلك خلال…



المال – خاص

أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية دعم علاقات التعاون العلمى والبحثى والتكنولوجي مع الهند، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الهند الناجحة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار .. جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم الثلاثاء للدكتور محمد شكر ندا بعد تكليفه كمستشار اً ثقافياً ومديراً لمكتب البعثة التعليمية المصرى بنيودلهى بالهند، والذى سيغادر غداً لاستلام مهام عمله بالهند، بحضور د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء طالب الوزير بضرورة نقل تجربة الهند فى مجال البحث العلمى والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبحث إمكانية التواصل بهدف تبادل المعلومات، وتشجيع التبادل الطلابى بين الجامعات المصرية والهندية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بهدف الاستفادة من الخبرات المشتركة فى كافة المجالات التعليمية والبحثية، وكذلك عقد اتفاقيات بين الجامعات المصرية والهندية وخاصة فى المجالات المتقدمة مثل الطاقة النووية والفضاء، فضلاً عن التعاون مع المراكز البحثية المتميزة وخاصة فى مجال صناعة الدواء، وتبادل الخبرات بين مصر والهند فى المجالات ذات الأولوية لخطة التنمية المستدامة بالدولة 2030، بالإضافة إلى تحقيق التبادل الثقافى والحضارى بين البلدين.

وأشار د. عبد الغفار إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الهندية فى مجال ريادة الأعمال؛ بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

وفى ختام اللقاء بحث الوزير إمكانية دعوة الشركات الهندية والخبراء والمتخصصين بالهند للمشاركة فى فعاليات مؤتمر إطلاق طاقات المصريين والمقرر عقده يوم 19 مارس المقبل؛ بهدف عرض تجربة الهند فى تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات تطبيقية، حيث يهدف المؤتمر إلى ربط البحث العلمى بالصناعة والتطبيقات، والذى سيتم خلاله استعراض الخبرات المصرية المطبقة فى مجال الصناعة وخاصة على المستوى الدولى فى المجالات المختلفة كالغذاء والدواء والطاقة والمياه.