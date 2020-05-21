لايف

وزير التعليم العالي متوقعا إجمالي إصابات كورونا: سنصل إلى ما بين 15 أو 20 ألفا من اليوم وحتى 28 مايو (فيديو)

قال إنه عن طريق تحليل البيانات والتنبؤ المستقبلي نستطيع أن نتنبأ بالأعداد لأن هذا يساعد المنظومة الصحية"
المال - خاص 11:39 ص, الخميس, 21 مايو 20 11:39 ص, الخميس, 21 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع وزير التعليم العالي د. خالد عبد الغفار، الخميس، إجمالي إصابات فيروس كورونا التي يمكن أن تحدث اليوم وحتى يوم 27 أو 28 مايو، مرجحا أن تكون بين 15 ألفا و20 ألفا.

وزير التعليم العالي: نتوقع الزيادة والأرقام في كورونا قبلها بأسابيع

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع “بشائر الخير 3” في الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال وزير التعليم العالي : “عندما يحدث تصريح في مصر عن الزيادة في حالات إصابات كورونا في مصر كنا نكون متوقعين هذه الزيادة والأرقام”.

وأضاف: “بدليل أننا كنا نتوقع أول ألف (إصابات) أو أول 5 آلاف قبلها بأسابيع”.

وتابع: “النهاردة 21 مايو بنقول إن اليوم أو بكره توقعاتنا تقول إننا سنصل إلى  15 ألف إصابة وتوقعتنا أن تصل في 27 و28 مايو إلى 20 ألفا”.

وقال: “إذن عن طريق تحليل البيانات والتنبؤ المستقبلي نستطيع أن نتنبأ بالأعداد لأن هذا يساعد المنظومة الصحية”.

وأعلنت الصحة الأربعاء أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 680 حالة وفاة.

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة “مأوى الصيادين” العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السيسي: بطمنكم معدلات إصابات كورونا اللي بتلاقوها تتنامي تطور طبيعي لكن احذروا (فيديو)

المال - خاص 12:25 م, الخميس, 21 مايو 20

وزير التعليم العالي: نتوقع 37 ألفا أقصى عدد لإصابات كورونا بمصر في 16 يوليو وبعدها نسجل صفر حالات (فيديو)

المال - خاص 11:57 ص, الخميس, 21 مايو 20

«معدل يومي طبيعي».. وزير التعليم العالي: لا نقلق لو سمعنا عن 500 أو حتى ألف إصابة كورونا (فيديو)

المال - خاص 11:45 ص, الخميس, 21 مايو 20

ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على مسعف أثناء نقل حالة كورونا بالقاهرة

أماني عوض 1:10 ص, الخميس, 21 مايو 20

بالكمامات والمطهرات.. مدارس كوريا الجنوبية تعيد الدراسة وتواجه كورونا

المال - خاص 11:10 م, الأربعاء, 20 مايو 20

«الصحة العالمية»: تسجيل أعلى عدد من إصابات كورونا بالعالم في يوم واحد

المال - خاص 9:19 م, الأربعاء, 20 مايو 20