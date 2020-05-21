وزير التعليم العالي متوقعا إجمالي إصابات كورونا: سنصل إلى ما بين 15 أو 20 ألفا من اليوم وحتى 28 مايو (فيديو)

قال إنه عن طريق تحليل البيانات والتنبؤ المستقبلي نستطيع أن نتنبأ بالأعداد لأن هذا يساعد المنظومة الصحية"

توقع وزير التعليم العالي د. خالد عبد الغفار، الخميس، إجمالي إصابات فيروس كورونا التي يمكن أن تحدث اليوم وحتى يوم 27 أو 28 مايو، مرجحا أن تكون بين 15 ألفا و20 ألفا.

وزير التعليم العالي: نتوقع الزيادة والأرقام في كورونا قبلها بأسابيع

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع “بشائر الخير 3” في الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال وزير التعليم العالي : “عندما يحدث تصريح في مصر عن الزيادة في حالات إصابات كورونا في مصر كنا نكون متوقعين هذه الزيادة والأرقام”.

وأضاف: “بدليل أننا كنا نتوقع أول ألف (إصابات) أو أول 5 آلاف قبلها بأسابيع”.

وتابع: “النهاردة 21 مايو بنقول إن اليوم أو بكره توقعاتنا تقول إننا سنصل إلى 15 ألف إصابة وتوقعتنا أن تصل في 27 و28 مايو إلى 20 ألفا”.

وقال: “إذن عن طريق تحليل البيانات والتنبؤ المستقبلي نستطيع أن نتنبأ بالأعداد لأن هذا يساعد المنظومة الصحية”.

وأعلنت الصحة الأربعاء أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 680 حالة وفاة.



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