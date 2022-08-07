وزير التعليم العالي للطلاب: افتحوا جوجل للتعرف على وظائف المستقبل قبل كتابة الرغبات الجامعية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من النصائح لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك قبل بدء استقبال طلبات التنسيق الجامعي 2023/2022 .

وقال “عبد الغفار” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد: بقول للطلاب افتحوا جوجل للتعرف على وظائف المستقبل المطلوبة، وإيه هي متطلبات سوق العمل قبل ما تكتبوا رغباتكم الجامعية في التنسيق.

وأضاف “عبد الغفار”: بنصح الطلاب أنهم يستشيروا أهاليهم في الرغبات الجامعية أيضًا، مشيرًا إلي أنه بعد مساء يوم الاثنين الأسبوع القادم لن يتم التعديل على رغبات التنسيق.

كان “عبد الغفار” قال إنه سيتم فتح باب التنسيق يوم الخميس الأسبوع الحالي و لمدة 5 أيام تنتهي الساعة 7 مساء يوم الاثنين الأسبوع القادم .