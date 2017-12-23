وزير التعليم العالي: لا قيود على حرية الرأي في ضوء الأعراف والقوانين الجامعية

وكالات:أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أنه سيلتقي برؤساء اتحادات الطلاب بصفة دورية؛ بهدف توصيل أصواتهم إلى السلطة التنفيذية في الدولة، وقال «إن رؤساء اتحادات الطلاب ونوابهم بالجامعات سيمثلون همزة الوصل بين الطلاب والإدارات الجامعية، وأنه لا قيود على التعبير عن

وكالات:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أنه سيلتقي برؤساء اتحادات الطلاب بصفة دورية؛ بهدف توصيل أصواتهم إلى السلطة التنفيذية في الدولة، وقال «إن رؤساء اتحادات الطلاب ونوابهم بالجامعات سيمثلون همزة الوصل بين الطلاب والإدارات الجامعية، وأنه لا قيود على التعبير عن حرية الرأي ولكن في ضوء الأعراف والقوانين الجامعية، مشيرا إلى تعبير الطلاب عن رفضهم للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل من خلال تنظيمهم لمسيرات بحضور رؤساء الجامعات.





وشدد وزير التعليم العالي- خلال اجتماعه مع رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم بمختلف الجامعات الحكومية بحضور الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، على ضرورة أن يكون لرؤساء الاتحادات الطلابية دورا فعالا في اتخاذ القرارات، فيما يخص العملية التعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وغيرها.

وأوضح أن هدف الاتحادات الطلابية هو ممارسة الطلاب لحقهم المشروع داخل الجامعات، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام الطلاب لتحقيق مطالبهم المشروعة.

وطالب الوزير رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم بالتنسيق مع إدارات الجامعة المختلفة لتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات الكبرى في الدولة، منوها إلى مبادرة «كل يوم جديد» التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات التنموية العملاقة، مضيفا أن مثل هذه الزيارات من شأنها تنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لدى الطلاب وتعزيز رغبتهم في المشاركة المجتمعية.

وأشار إلى ما تم إنجازه بمعهد إعداد القادة بحلوان من أعمال الصيانة والإصلاح والتجديدات، مطالبًا الطلاب بتنظيم زيارات ميدانية للمعهد، وإلى ضرورة الاستفادة منه في تنظيم الندوات الفكرية والثقافية والعلمية وكذلك الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والترفيهية، لافتا إلى أهمية الأنشطة الرياضية داخل الجامعات في كافة الألعاب، وتفعيل دوري الجامعات المصرية.

واستعرض رؤساء الاتحادات الطلابية عددا من مطالبهم ومقترحاتهم ومن أهمها: تنظيم حملات توعية داخل الجامعات للتعريف بحروب الجيل الرابع والأمن المعلوماتي بهدف مواجهة الفكر المتطرف، ومبادرة للتعريف بمحاور خطة التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030»، وأهمية عقد لقاء بشكل دوري مع وزير التعليم العالي.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية بالجامعات بدأت في 29 نوفمبر الماضي بفتح باب الترشح للطلاب على كل المقاعد الخاصة باتحادات الكليات، في حين انتهت الجولة الانتخابية في 14 ديسمبر الجاري بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى كل الجامعات.