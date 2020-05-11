سيـــاســة

وزير التعليم العالي عن تفوق مصر في «أبحاث كورونا»: الرئيس أعطانا دفعة بثقته في العلماء المصريين

أضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن الوزارة قامت بتشكيل لجنتين الأولي لجنة من علماء الفيروسات في مصر ولجنة أخرى للبحث العلمي
أحمد صبري 11:49 م, الأثنين, 11 مايو 20 11:49 م, الأثنين, 11 مايو 20

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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع ثقته في العلماء المصريين لمواجهة فيروس كورونا مشيرا الى أنه أعطاهم شحنة معنوية بعد ثقته في العلماء ووضع أمله في العلم .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن الوزارة قامت بتشكيل لجنتين الأولي لجنة من علماء الفيروسات في مصر ولجنة أخرى للبحث العلمي  وذلك بعد بداية  وباء كورونا لمصر منذ أول مارس للتنسيق بين الجامعات تحت مظلة تلك اللجان.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مصر تفوقت على مستوى أفريقيا في عدد الأبحاث  وحصلت على المركز الأولى بعدد 27 بحث في مواجهة كورونا كما تفوق على كل دول الشرق الأوسط .

وأكد أن الأبحاث في مصر تتنوع بين دراسات أكلنيكة للسلاسل الجنية لفيروس كورونا ولدراسة تاريخ انتشار المرض ومقارنته ببقية الدول ودراسة استخدام البلازما كعلاج إضافة الى دراسة تأثير وفعالية الأدوية على مرضى كورونا.

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بقلم أحمد صبري

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