وزير التعليم العالي : طفرة في عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن إجمالي عدد الطلاب الذين رشحوا للالتحاق بالجامعات هذا العام وصل إلى أن 580 ألف طالب منهم 214 الف طالب من القسم الأدبي أما القسم العلمى بشعبتيه 365 ألف طالب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اليوم الاثنين.

وأكد عاشور أن القطاع الصحى والذي يشمل كليات الطب والأسنان والصيدلة تم تنسيق 60 ألف طالب من إجمالي الطلاب، أما قطاع العلوم والتكنولوجيا حوالي 9٪؜ من الطلاب والهندسة والحاسبات حوالي 14٪؜ من الطلاب أما القطاع الأكبر تم تنسيقه في الكليات النظرية بنسبة 67٪؜ من اجمالي الطلاب وهذا بالرغم أن سوق العمل يحتاج لخريج الطالب العملي بشكل أكبر.

و لفت عاشور أن هناك طفرة في عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية برغم تواجد 12 جامعة أهلية جديدة، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية خفضت من أعداد الطلبة التي تسافر لاستكمال دراستها بالخارج.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن القطاع الصحى في الجامعات الأهلية وصل الاقبال عليه بنسبة 54٪؜ من الطلاب هذا العام، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الطلاب فضل الدراسة داخل مصر هذا العام عن السفر خارج البلاد.

وأضاف : شهد هذا العام عدالة غير مسبوقة في توزيع الطلاب علي الجامعات كذلك زاد عدد الطلبة الوافدين من الدول العربية والأفريقية الى الجامعات المصرية.