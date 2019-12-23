وزير التعليم العالي: سنقدم كل الدعم لوكالة الفضاء المصرية لتنفيذ نظريتها الإفريقية

أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الكوادر الإفريقية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

اجتمع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لبحث آخر مستجدات الهيئة بحضور د. محمد زهران رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس.

وزير التعليم العالي: مصر ستقدم كامل الدعم لحماية الأقمار الصناعية لدول القارة

أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لوكالة الفضاء المصرية برئاسة د. محمد القوصى؛ بهدف تنفيذ مشروع وكالة الفضاء الإفريقية.

وأشار عبدالغفار إلى أن مصر ستقدم كامل الدعم من أجل تحقيق أهداف الوكالة وحماية الأقمار الصناعية لدول القارة.

وأكد أن مصر حريصة على استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية.

وأوضح أن مصر لديها العديد من الكوادر البحثية والعلماء والبحوث في هذا المجال.

وقال إنها ستعمل بالتعاون مع الكوادر الإفريقية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

واستعرض رئيس الهيئة عددا من التقارير حول إطلاق القمر الصناعى المصرى الثانى NARSS CUBE1.

واستعرض أيضا تقريرا حول حصر مساحات الأرز المزروعة خلال موسم 2019 بمحافظتى كفر الشيخ والشرقية.

بجانب تقرير حول نتائج المسح الجيوكهربى والمغناطيسى لخامات الحديد بمنطقة واحة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.