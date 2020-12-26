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وزير التعليم العالي: ذروة كورونا مستمرة لنهاية فبراير والمصابين في المنازل أكثر من المستشفيات (فيديو)

أكد أن الموجة الأولي من فيروس كورونا كان هناك وعي والتزام من المواطنين.
محمد مجدي 9:12 م, السبت, 26 ديسمبر 20 9:12 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن نسبة الاشغالات لمصابي كورونا في المستشفيات الجامعية بلغت 65٪ من سرير عادي ، و 55٪ عناية مركزة، و 15٪ أجهزة تنفس صناعي.

وقال عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن المصابين بفيروس كورونا في المنازل أكثر من المتواجدين في المستشفيات وده نعمة من ربنا إن الناس عندها خبرات تتراكم من تلقي العلاج اللازم.

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وأكد عبدالغفار، أن ذروة فيروس كورونا مستمرة حتي نهاية شهر فبراير المقبل، موضحاً أن الموجة الأولي من فيروس كورونا كان هناك وعي والتزام من المواطنين.

ورأي وزير التعليم العالي، أن ما يحدث حاليا من قبل المواطنين ليس كما توقعته الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، قائلا: مننتظرش معجزات من السماء واتمنى ان يكون في إجراءات يتبعها المواطن لحماية نفسه و أسرته.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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