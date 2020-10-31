وزير التعليم العالي : جامعة الملك سلمان لا تهدف للربح والعائد بعد 25 عاما

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن جامعة الملك سلمان لا تهدف للربح حيث أن العائد المادي على تلك الجامعات بعد 25 عاما من إنشائها، موضحا أن تكلفة إنشائها تقدر بنحو 14 مليار جنيه .

وقال عبد الغفار خلال مداخله هاتفيه مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، أن محاربة الفكر المتطرف لن يكون إلا بالعلم و التنوير، ولذلك تم إنشاء 3 أفرع للجامعة في محافظة جنوب سيناء بمدن شرم الشيخ و الطور و رأس سدر.

واضاف وزير التعليم العالي ، أنه لأول مرة منذ 6 سنوات يتم تخصيص جزء من الموارد لإنشاء جامعات.

واوضح أن الجامعة تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من الطور و رأس سدر و شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب .

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن ذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وقال عبد الغفار ، تتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية – علوم الحاسبات – الصناعات التكنولوجية – العلوم المالية والادارية – السياحة والضيافة – العمارة – الالسن واللغات التطبيقية – الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.