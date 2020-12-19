وزير التعليم العالي : تكلفة مشروع التحول الرقمي بالجامعات بلغت حوالي 5.7 مليار جنيه

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية بدأت منذ ثلاث سنوات التحول الرقمي من خلال مشروع ضخم بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت تكلفته حوالى 5.7 مليار جنيه، قائلًا “واستطعنا فى ظل أزمة كوفيد- 19 وبالتحديد فى 15 مارس 2020 أن نتحول رقميًّا فى الدراسة الجامعية من خلال إدارة منظومة التعلم الإلكتروني ورفع المعلومات للمنصات التعليمية والإلكترونية، لإنهاء المواد الدراسية المقررة بنجاح”. الدكتور عبد العزيز قنصوة

جاء ذلك خلال افتتاح “المؤتمر الدولى العاشر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى حياتنا”، الذى تنظمه كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ويُعقد أونلاين تحت عنوان: “التحول الرقمى فى وقت الأزمات– Digital Transformation in Times of Crisis “، وتستمر أعماله حتى 21 ديسمبر 2020. جانب من المؤتمر

وتابع الوزير أن الوزارة نجحت، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمتخصصين في الجامعات المصرية، فى تحقيق مشروع التحول الرقمى بشكل كبير، موضحًا أن البداية كانت فى القطاع الصحي حيث تم عمل بنية أساسية رقمية فى مجال التقييم والقياس فى نظم الامتحانات.

وقال إننا نستطيع فى نهاية 2021 تعميم منظومة الامتحانات المميكنة فى جميع التخصصات الأخرى، مضيفًا أنه تم أيضًا ربط المستشفيات الجامعية بشبكة من البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى المتعلقة بالتعليم الجامعي، وقال إن عام 2022 سيكون هناك تحول رقمي بالكامل لكل الخدمات التى تُقدَّم للجامعات المصرية.

وزير الاتصالات: استراتيجية مصر الرقمية هى رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة ومجتمع رقمي

كما أوضحت المهندسة غادة لبيب، فى كلمتها نيابة عن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمى أصبح ضرورة حتمية وأسلوب حياة، لافتة إلى أن الدولة المصرية أدركت أهمية التغيرات المحيطة، لذا أطلقت إستراتيجية مصر الرقمية وهى رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة ومجتمع رقمى تفاعلى واقتصاد رقمى وجهاز إدارى كفء وتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وقالت إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد فى الفترة الأخيرة أعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة وصل إلى 16% وأسهم فى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4%.

قنصوة : كنا من أول الجامعات فى تطبيق التحول الرقمي قبل انتشار جائحة كورونا.. ولدينا بنية تحتية جيدة للربط بين قطاعات الجامعة

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، إلى أن التحول الرقمي يتطلب تغيير المكونات الأساسية فى بيئة العمل ويعزز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكل الأعمال من خلال التفاعل والمشاركة بين عناصر المجتمع المختلفة عبر الحلول الإلكترونية مما يسهم فى رفع معدلات النمو وتسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف قنصوة أن جامعة الإسكندرية تُولي أهمية خاصة للتحول الرقمي فى العملية التعليمية وكانت من أول الجامعات فى تطبيق التحول الرقمي داخل كلياتها قبل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجدّ، وأن شعار الجامعة فى المرحلة المقبلة هى جامعة ذكية محوكمة مستدامة ذات تنافسية عالمية.

شارك فى فاعليات المؤتمر الدكتور محمد عبد العظيم القائم بعمل كلية التجارة، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة غادة الخياط رئيس قسم نظم تكنولوجيا المعلومات بكلية التجارة، والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.