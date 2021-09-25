وزير التعليم العالي: تطعيم 90% من أعضاء هيئة التدريس و14% من الطلاب (فيديو)

منذ بداية بدء منظومة التطعيم على مستوى الجامعات المصرية في 1 سبتمبر الجاري

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه منذ بداية بدء منظومة التطعيم على مستوى الجامعات المصرية في 1 سبتمبر الجاري تم توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة لكل مراكز التطعيم في الجامعات .

وقال عبد الغفار في مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أنه تم إنشاء 302 مركز تطعيم في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بالمجان .

واضاف عبد الغفار أنه يوجد كوادر في المستشفيات الجامعية إضافة إلي اماكن تخزين اللقاحات ، و خلال ال 25 يوم الماضية تم تطعيم 90٪ من أعضاء هيئة التدريس والموظفين و نحو 14٪ من الطلاب .

و أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إجمالي من تم تطعيمهم يبلغ 568 الف و 898 حالة وذلك على الرغم من أننا مازلنا في الإجازة الصيفية .

و كشف عبد الغفار أنه لن يسمح بدخول اي طالب للجامعة بدون حصوله على لقاح كورونا وسيتم تسليم بطاقة طبية لكل طالب تثبت حصوله على الجرعة الأولي أو الجرعتين .