وزير التعليم العالي: تجارب لقاح «كورونا» على الحيوانات حققت نتائج غير متوقعة

البدء في المرحلة الأولي من تجارب اختبار اللقاح على أعداد قليلة من البشر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التجارب المصرية على لقاحات فيروس كورونا وصلت إلي مراحل متقدمة.

وأضاف الوزير أن الكونسلتو المكون من الجامعات ووزارة الزراعة والقوات المسلحة، عرض اليوم نتائج لقاح فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تجربة اللقاح على الفئران، والقرود، والتي أظهرت نتائج إيجابية فاقت التوقعات، لافتا إلى أنه يبقي مرحلة التجارب السريرية، بدءا من أعداد قليلة من المتبرعين.

وتوقع الوزير البدء في المرحلة الأولي من تجارب اختبار اللقاح على أعداد قليلة من البشر.

وقال الوزير إنه تم التواصل اليوم مع هيئة الدواء، والشركة المنتجة للقاح للبدء في المرحلة الأولي من التجارب السريرية، لافتا إلى أن التجارب على اللقاحات العالمية سواء الروسية أو غيرها وصلت للمرحلة الثالثة.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت الدول التي تجري محاولات لإنتاج لقاح لفيروس كورونا، ومنها مصر حيث يوجد لدينا ٤ محاولات، منها لقاح يجري اختباره من قبل المركز القومي للبحوث.

وأكد الوزير أن مصر لديها الإمكانات التي تؤهلها لإنتاج لقاح كورونا من علماء وباحثين.