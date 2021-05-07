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وزير التعليم العالي: انتهاء العام الدراسي قبل منتصف يوليو (فيديو)

سيتم انتهاء العام الدراسي الجامعي قبل منتصف شهر يوليو القادم
محمد مجدي 12:49 ص, السبت, 8 مايو 21 12:49 ص, السبت, 8 مايو 21

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه سيتم انتهاء العام الدراسي الجامعي قبل منتصف شهر يوليو القادم، كما أن نسبة الحضور في الجامعات لا تتعدى 10٪، وذلك من خلال تكثيف عملية التعليم عن بعد للكليات النظرية.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الدراسة، والبدء في الاستعدادات للامتحانات الجامعية.

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وأضاف عبدالغفار، أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الجامعات يوم الخميس الماضي، بهدف وضع جدول الامتحانات، والذي يبدأ في نهاية يونيو وبداية شهر يوليو القادمين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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