وزير التعليم العالي: انتهاء العام الدراسي قبل منتصف يوليو (فيديو)

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه سيتم انتهاء العام الدراسي الجامعي قبل منتصف شهر يوليو القادم، كما أن نسبة الحضور في الجامعات لا تتعدى 10٪، وذلك من خلال تكثيف عملية التعليم عن بعد للكليات النظرية.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الدراسة، والبدء في الاستعدادات للامتحانات الجامعية.

وأضاف عبدالغفار، أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الجامعات يوم الخميس الماضي، بهدف وضع جدول الامتحانات، والذي يبدأ في نهاية يونيو وبداية شهر يوليو القادمين.