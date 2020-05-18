وزير التعليم العالي: السيسي لديه ثقة في العلماء المصريين.. وأجرينا 37 بحثًا عن «كورونا»

قال د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه ثقة كبيرة بالعلماء المصريين، وقدرتهم على إحراز تقدمًا في مجال الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن، على قناة العربية الحدث، إن مصر أجرت 37 بحثًا في مجال التجارب السريرية، من أصل 51 في قارة أفريقيًا، مؤكدًا تفوق مصر في هذا المجال، حيث أجرت أكثر من 50% من الأبحاث المقدمة في منطقة الشرق الأوسط أيضًا.

وتابع وزير التعليم العالي، أنه تم تشكيل لجنة للأبحاث العلمية، مؤكدًا أن الوزارة لديها مشروعات بحثية في البنية التحتية المعلوماتية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بدعم التجارب الإكلينيكية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، خاصةً في ظل التميز الإقليمي والدولي للأبحاث السريرية والمعملية التي أجرتها الجامعات والمراكز البحثية المصرية في هذا الإطار، مع التركيز على الاستفادة من النماذج الناجحة للدول المتشابهة في الظروف البيئية والمجتمعية والصحية مع مصر.

وتناول السيسي، في اجتماعه اليوم الإثنين، مع د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ود.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، عددا من محاور تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خاصةً البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية المتعلقة بتطبيق نظام الاختبارات الالكترونية، وذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي، فضلاً عن دور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.