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وزير التعليم العالي: السلالة الجديدة من كورونا غير موجودة في مصر وندرس مسحات المصابين للتأكد (فيديو)

أوضح أن السلالة الجديدة هي شكل جديد يصاحبه أعراض جديدة غير معتادين عليها نتيجة تحور شوكة الفيروس في جسم الإنسان
محمد مجدي 9:21 م, السبت, 26 ديسمبر 20 9:21 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا غير موجودة في مصر ، موضحا أن السلالة الجديدة هي شكل جديد يصاحبه أعراض جديدة غير معتادين عليها نتيجة تحور شوكة الفيروس في جسم الإنسان.

وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إنه يتم دراسة مسحات الحالات المصابة حاليا بفيروس كورونا ومعرفة مدي مطابقتها بالسلالة الجديدة .

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وأضاف عبد الغفار، أن الزيادات في عدد المصابين في الموجة الثانية هي لتميزها بسرعة الانتشار و زيادة الأعداد ولكن أقل حدة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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