وزير التعليم العالي: السلالة الجديدة من كورونا غير موجودة في مصر وندرس مسحات المصابين للتأكد (فيديو)

أوضح أن السلالة الجديدة هي شكل جديد يصاحبه أعراض جديدة غير معتادين عليها نتيجة تحور شوكة الفيروس في جسم الإنسان

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا غير موجودة في مصر ، موضحا أن السلالة الجديدة هي شكل جديد يصاحبه أعراض جديدة غير معتادين عليها نتيجة تحور شوكة الفيروس في جسم الإنسان.

وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إنه يتم دراسة مسحات الحالات المصابة حاليا بفيروس كورونا ومعرفة مدي مطابقتها بالسلالة الجديدة .

وأضاف عبد الغفار، أن الزيادات في عدد المصابين في الموجة الثانية هي لتميزها بسرعة الانتشار و زيادة الأعداد ولكن أقل حدة .