وزير التعليم العالي : الرئيس السيسي صدق على إنشاء 10 جامعات أهلية بـ 40 مليار جنيه ﻿

الجامعات الأهلية المزمع إنشاءها سيبدأ بعضها العمل خلال العام المقبل والذي يليه.

اعتبر د. خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي،موافقة رئيس الجمهورية على إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة ، دعم غير مسبوق للتعليم العالي.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسي على قناة صدي البلد ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تخصيص مابين 35 إلي 40 مليار جنيه، لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة.

ولفت الوزير إلي أن الجامعات التي سيتم إنشاءها ضمن مشروع قومي لإنشاء جامعة أهلية تابعة لكل جامعة حكومية.

وقال الوزير، إن الجامعات الأهلية المزمع إنشاءها سيبدأ بعضها العمل خلال العام المقبل والذي يليه. وزير التعليم العالي

ونوه الوزير ، إلي إنه تم عرض نماذج إنشاء جامعات على مساحة 50 فدانا، وتضم 7 كليات بطاقة استيعابية تصل ل 12 الف طالب وبتكلفة مابين 3 إلي 4 مليارات.

وأشار الوزير إلى أن معظم الجامعات الحكومية تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي، كظهير صحراوي ، غير مستغلة من عشرات السنين.

وأضاف ان الجامعات التي ليس لها ظهير صحراوي ، لديها أراضي للتوسعات، ومنها جامعة القاهرة وستضم جامعة بالشيخ زايد، وجامعة عين شمس بالعبور.

وقال الوزير إن إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للحكومة ، سيدعم إتاحة موارد للاتفاق على التعليم المجاني.

وأوضح أن الرئيس السيسي له بعد نظر للاستفادة المباشرة وغير المباشرة من التوسع في الجامعات الأهلية.

وأشار إلي أن التوسع في إنشاء جامعات أهلية جديدة ، يدعم توفير فرص عمل للآلاف جراء وتشغيل العمالة.

ولفت وزير التعليم العالي إلي أن الجامعات الجديدة ستركز على البرامج الدراسية البينية، تماشيا مع احتياجات سوق العمل.

كما لفت الوزير إلي تأكيد الرئيس ، على أهمية التوأم مع جامعات عالمية.

وتتضمن الجامعات الأهلية المزمع إنشاءها شرق الإسماعيلية ، شرق بورسعيد، سوهاج ، المنصورة ، بنها و حلوان.



