وزير التعليم العالي : الدولة قررت ترجع كل ولادها من الخارج وسامحونا لو فيه تقصير

أضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن الوزارة :سامحونا لوفي تقصير في حتة أو اتنين ويوجد بعض الأخطاء والتصوير ولكن لايوجد شئ كامل 100%

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي إن الدولة قررت عودة المصريين العالقين بالخارج موضحا أن الرئيس وجه بتجهيز المدن الجامعية منذ فترة لاستقبال المصريين في الخارج مطالبا السماح إذا كان هناك تقصيرا في بعض الجوانب.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن الوزارة :سامحونا لوفي تقصير في حتة أو اتنين ويوجد بعض الأخطاء والتصوير ولكن لايوجد شئ كامل 100% ولكن نعمل على سرعة حل تلك المشكلات من أجل سلامة المصريين وراحتهم .

وأكد أن وزارة الصحة لازالت تسيطر على الوضع الوبائي بشكل رائع لكن المستشفيات الجامعية جاهزة موضحا ان هناك مستشفيان للعزل يتبعون للوزارة وهما مستشفى القصر العيني الفرنساوي ومستشفي العبور التابع لجامعة عين شمس .

واكد وزير التعليم العالي ان تقرير وزارة الصحة أكد أن نسب شفاء الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل المدن الجامعية وخارج المستشفسات تكون أسرع من داخل المستشفيات بسبب تحسن الحالة النفسية.

وأكد أن مدينة جامعة القاهرة استقبلت حتى اليوم 1700 من المصريين العالقين بالخارج موضحا أنه يتم متابعتهم من رئيس الجامعة .

وأشار الى أن الأبحاث حول العقار اليابني اكدت أن نتائجة السريرية جيدة لكنه أكد أنه من المبكر الحكم على العقار .