وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تستهدف شريحة متوسطة وتوفر أماكن بالكليات الحكومية

ولفت عبد الغفار إلى أن التكلفة الاستثمارية للجامعات الأهلية الثلاث الجديدة بلغت نحو 40 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن فكرة الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح ، تقوم على توفير فرصة تعليمية للقادرين على سداد تكلفتها.

واستكمل الوزير إن ذلك ، يوفر بدوره أماكن لغير القادرين فى الجامعات الحكومية.

واشار وزير التعليم العالي إلى إن الجامعات الأهلية الجديدة ، تستهدف شريحة متوسطى الدخول القادرة على سداد مصروفات.

ولفت الوزير إلى أن الشريحة المتوسطة كانت تدفع مصروفات قريبة من الرسوم المعلنة سواء في المدارس الخاصة أو الدروس الخصوصية.

وأكد الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي على قناة صدي البلد ، إن الهدف من تحديد رسوم للجامعات الأهلية الجديدة ، للاتفاق الدخل على تحديث المشروعات وتطوير العملية التعليمية.

ولفت عبد الغفار إلى أن التكلفة الاستثمارية للجامعات الأهلية الثلاث الجديدة بلغت نحو 40 مليار جنيه.

وأوضح أنه ليس الهدف من الرسوم استعادة الأموال المستثمرة ، حيث إن ذلك غير منطقي.

ونوه الوزير إلى أنه بعملية حسابية بسيطة نجد من المستحيل استعادة 40 مليار جنيه من خلال الرسوم الدراسية.

وأكد الوزير أن الدولة تعمل علي عدة محاور لتوفير فرص تعليمية لكافة شرائح المجتمع ، ويتم التوسع فيها بشكل متواز.

واستكمل إن الجامعات الأهلية والخاصة تستهدف القادرين علي تحمل مصاريف التعليم ، وتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية لإتاحة الفرص التعليمية لغير القادرين.

ولفت إلى أنه يتم مراعاة التوزيع الجغرافي للجامعات ، حيث إن الجامعات الخاصة تغطى غالبية المحافظات.

واستكمل إن الشريحة الأخرى من الجامعات ، هي الجامعات الدولية والتى تستهدف الأسر اللذين يرسلون أبناءهم للتعلم فى الخارج.

