وزير التعليم العالي : إنشاء 16 جامعة أهلية لإعداد خريج متكامل

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم ، مقر جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وقال الوزير خلال لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة ، إن جامعة الإسماعيلية الأهلية لا تهدف للتعلم فقط ولكن لإعداد خريج متكامل.

ونوه الوزير إلى أنه تم إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية، فضلا عن إنشاء 4 جامعات أهلية دولية ليصل عدد الجامعات الأهلية الجديدة إلى 16 جامعة على مستوى المحافظات.

وواصل الوزير أن الجامعات الأهلية الجديدة، تضم مسؤولين عن العملية الأكاديمية فى التعليم.

ووجه الوزير حديثه لطلاب الجامعة، قائلا : أنتم أول دفعة فى الجامعة الأهلية ونعمل على إعداد خريج قادر على أن يساهم فى بناء الجمهورية الجديدة.

وفى ختام الفاعليات، قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، بتكريم الدكتور أيمن عاشور ودير التعليم العالى ومنحه درع الجامعة.