لايف

وزير التعليم العالي: أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020-2021

الحد الأدني للقبول بشعبة علمي علوم 97.6%
جهاد سالم 1:47 م, الأحد, 30 أغسطس 20 1:47 م, الأحد, 30 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود أماكن شاغرة بكليات الهندسة، لطلاب المرحلة ثانية من تنسيق الجامعات 2020-2021.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، إلي توافر أماكن بكليات الهندسة في جامعات سوهاج، حلوان، أسيوط، المنيا، أسوان والفيوم.

وقال الوزير إنه سيتم تحديد الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة، عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020-2021.

جدير بالذكر أن التعليم العالي، حددت الحد الأدني للقبول بشعبة علمي علوم 97.6٪، وعلمي رياضيات 94.4٪، والشعبة الأدبية 79.9٪.

وخضع للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات 2020-2021، نحو 149.6 ألف طالب، منهم 30855 طالبا بالشعبة العلمية، و16665 للشعبة الهندسية، و102165 للشعبة الأدبية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية %96.2 والإعلام 95.24%

جهاد سالم 1:55 م, الأحد, 30 أغسطس 20

“التعليم العالي” : 149.5 ألف طالب سجلوا في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جهاد سالم 2:07 م, الخميس, 27 أغسطس 20

«التعليم العالي» : إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأحد أو الاثنين المقبلين

جهاد سالم 10:17 م, الأربعاء, 26 أغسطس 20

«التعليم العالي» تمد فترة تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى مساء الغد

جهاد سالم 7:20 م, الأربعاء, 26 أغسطس 20

قبل ساعات من انتهاء المرحلة الأولى… 147 الف طالب يسجلون في تنسيق الجامعات

جهاد سالم 12:20 م, الأربعاء, 26 أغسطس 20

80 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات

جهاد سالم 1:38 م, الأحد, 23 أغسطس 20