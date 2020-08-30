وزير التعليم العالي: أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020-2021

أعلن خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود أماكن شاغرة بكليات الهندسة، لطلاب المرحلة ثانية من تنسيق الجامعات 2020-2021.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، إلي توافر أماكن بكليات الهندسة في جامعات سوهاج، حلوان، أسيوط، المنيا، أسوان والفيوم.

وقال الوزير إنه سيتم تحديد الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة، عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020-2021.

جدير بالذكر أن التعليم العالي، حددت الحد الأدني للقبول بشعبة علمي علوم 97.6٪، وعلمي رياضيات 94.4٪، والشعبة الأدبية 79.9٪.

وخضع للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات 2020-2021، نحو 149.6 ألف طالب، منهم 30855 طالبا بالشعبة العلمية، و16665 للشعبة الهندسية، و102165 للشعبة الأدبية.