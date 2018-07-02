وزير التعليم العالى يفتتح جامعة كندا بالعاصمة الإدارية

جهاد سالم: افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم، فاعليات الاحتفال بالافتتاح المبدئي للجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير جيس دوتون، السفير الكندى بالقاهرة، والدكتور علاء عبد العزيز، رئيس جامعة برنس إدوارد الكندية، والدكتورة ديبي ماكليلن، رئيس جامعة كندا في…



جهاد سالم:

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم، فاعليات الاحتفال بالافتتاح المبدئي للجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير جيس دوتون، السفير الكندى بالقاهرة، والدكتور علاء عبد العزيز، رئيس جامعة برنس إدوارد الكندية، والدكتورة ديبي ماكليلن، رئيس جامعة كندا في مصر، والدكتور مجدي القاضي، رئيس الجامعة، ووفدا كنديا رفيع المستوى وعدد من الشركاء الذين أنشئوا الجامعة الكندية .

ومن المنتظر بدء الدراسة بالجامعة الكندية، سبتمبر المقبل، في تخصصات “الهندسة والتصميم والعلوم والابتكار والأعمال وريادة الأعمال”.

