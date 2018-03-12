وزير التعليم العالى يعيد تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي

المال- خاصعقد مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اجتماعاً ظهر اليوم الاثنين برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، وأعضاء مجلس الأكاديمية، وذلك بمقر الوزارة.فى بداية الجلسة أكد أعضاء مجلس الأكاديمية دعمهم وتقديرهم وتأييدهم للم

المال- خاص

عقد مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اجتماعاً ظهر اليوم الاثنين برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، وأعضاء مجلس الأكاديمية، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الجلسة أكد أعضاء مجلس الأكاديمية دعمهم وتقديرهم وتأييدهم للموقف البطولى والدور الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة فى محاربة الإرهاب ضمن العملية الشاملة (سيناء 2018).

وطالب د. عبد الغفار بتشكيل لجنة لتقييم الدراسات والأبحاث التى تلبى احتياجات التنمية بالدولة خلال الفترة الحالية من المياه والطاقة والكهرباء والزراعة وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخطة التنمية المستدامة للدولة 2030 وطباعتها فى ملفات تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء والوزارات والجهات المختلفة بالدولة للاستفادة من تلك الجهود والدراسات فى تحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن إنشاء موقع رسمى للمجالس النوعية تنشر فيه كافة الدراسات والبحوث للإعلان عنها؛ بهدف زيادة الاستفادة منها وتحقيق التواصل مع الجهات المختلفة بالدولة.

وخلال الاجتماع أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والذى يضم 20 مجلس نوعياً فى جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار للعمل كبيت خبرة وطنى ومركزاً للمعرفة والفكر الإستراتيجى، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين علي الموقع الرسمي للأكاديمية بلغ 882 متقدم من مختلف الجهات البحثية والجامعات ومراكز البحوث والوزارات والجهات الأخرى حيث تم اختيار 300 عضو يمثلون 20 مجلساً نوعياً كل مجلس يضم 15 عضواً، موضحاً أن نسبة الشباب المتقدمين أقل من 45 عاماً بلغت 46% بإجمالى عدد 407.

وأضاف الوزير أن جامعة القاهرة تصدرت أعلى عدد للمتقدمين لعضوية المجالس والبالغ (114) متقدم، يليها المركز القومي للبحوث (70)، وجامعة المنصورة (53)، جامعة عين شمس (45)، وجامعة المنيا (40)، ثم جامعة الإسكندرية (31)، تليها جامعة حلوان (26)، ومركز البحوث الزراعية (25)، وجامعة أسيوط (23)، ثم جامعة قناة السويس (20) .

وخلال الاجتماع قدم د. محمود صقر عرضاً تفصيليا حول تشكيل المجالس النوعية، مشيراً إلى أنه تم إستحداث مجلس سياسات التعليم والبحث العلمى، ويتكون أعضائه من أفضل العلماء فى مصر فى مجال عمل المجلس، كما يضم شباب الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه والمتميزين علمياً ولا تزيد أعمارهم عن خمسة وأربعين عاماً عند التقدم، إضافة إلى الأعضاء من الخبراء والشخصيات العامة ممن يشغلون أو شغلوا منصباً قيادياً أو ذوى الخبرة فى مجالات المجلس التطبيقية والتكنولوجية بما فى ذلك رجال الصناعة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف د. صقر أن المجالس النوعية تضم نخبة من صفوة العلماء المتخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وكذا الخبراء بقطاعات العمل المختلفة لعضوية المجالس النوعية، موضحاً أن آلية الإختيار تتم وفق الانجازات والقدرة على العطاء؛ بهدف دمج خبرة الأجيال الأكبر سناً من العلماء مع شباب الباحثين الذين لا يملكون وحدهم الإجابات للتحديات الكثيرة التي تواجه التنمية فى مجتمعنا، وتساهم فى تدعيم الروابط بين مؤسسات البحث العلمى والتكنولوجى وجهات الإنتاج والخدمات وتوجيهها نحو خدمة جميع القضايا التنموية.

وفى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الأكاديمية وافق المجلس على إنشاء مركز تنمية وتعمير منطقة حلايب وشلاتين بمقر مركز بحوث الصحراء بمنطقة الشلاتين؛ بهدف خدمة أغراض التنمية والتعمير فى المناطق الحدودية، كما وافق المجلس على دعم مشروعات وابتكارات التعليم الفنى فى مصر.

وأقر المجلس إنشاء مركز إقليمى للبحوث والتطوير، وبناء القدرات فى الطاقة الجديدة والمتجددة بالأكاديمية، كما وافق المجلس على دعم العاملين بالأكاديمية المقيدين لدراسة درجتى “الماجستير أو الدكتوراه” بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك دعم مشروعات التعاون العلمى مع الأكاديمية الوطنية للعلوم فى بيلاروسيا، حيث تم الاتفاق على تنفيذ (5) مشروعات خلال عام 2018.

و اعتمد المجلس المشروعات الجديدة مع الاتحاد الأوروبى، كما وافق على نقل المعرفة الفنية لعدد من المنتجات الحيوية العلاجية التى يحتاجها السوق المصرى من المركز الدولى للهندسة الوراثية للإنتاج المباشر فى مصر، بالاضافة إلى منح مبادرة “أسمدة يوريا ممتدة المفعول ورخيصة مغلفة بيوليمرات طبيعية قابلة للتحلل” مهلة زمنية ثمانية أشهر للإنتهاء من المشروع.

وقرر المجلس إنشاء جائزة باسم الدكتور/ على حبيش رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الأسبق فى مجال العلوم الأساسية بقيمة عشرة الآف جنيه سنوياً.

وفي سياق متصل وافق المجلس على بروتوكولات التعاون الموقعة بين اتحاد الصناعات المصرية ووحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة (ITTU) بجامعة أسيوط، وكذلك شركة تنمية الريف المصرى الجديد لتنمية القدرات الفنية الزراعية عند صغار المزارعين، وبروتوكول الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير؛ لنشر الثقافة العلمية.

وعلى هامش الاجتماع استعرض د. محمود صقر مشروع تطبيقات متعددة باستخدام الطاقة الشمسية (MATS) بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والذى افتتحه السيد الوزير الأسبوع الماضى، والذى يهدف إلى تشجيع استغلال الطاقة الشمسية المركزة من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة والحرارة. ووجه الوزير الشكر للأكاديمية على جهودها فى هذا المشروع.