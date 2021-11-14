اقتصاد وأسواق

وزير التعليم العالى يعلن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصرى «كوفى فاكس»

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن بداية الفيروس فى الصين عام ٢٠١٩، وبعد رصد بعض الحالات فى مصر نهاية فبراير ٢٠١٩ ، كلف الرئيس بتطوير البحث العلمى وحثه على تطوير لقاح مصرى لفيروس كورونا
جهاد سالم 3:35 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 3:35 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصرى (كوفى فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واعتبر الوزير اليوم بمثابة تتويج لمجهود الباحثين والعلماء، ويثبت للعالم قدرة مصر على مواجهة التحديات.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن بداية الفيروس فى الصين عام ٢٠١٩، وبعد رصد بعض الحالات فى مصر نهاية فبراير ٢٠١٩ ، كلف الرئيس بتطوير البحث العلمى وحثه على تطوير لقاح مصرى لفيروس كورونا.

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ونوه الوزير إلى أن خبرات مصر فى تطوير أبحاث لقاحات البشر ضعيفة بخلاف الأبحاث والخبرة فى اللقاحات البيطرية.

ولفت إلى أنه تم العمل منذ اللحظة الأولى من خلال المركز القومى للبحوث، وتشكيل فريق عمل ، ومر تطوير اللقاح بالعديد من المراحل قبل البدء فى مرحلة التجارب السريرية.

واستكمل الوزير إنه منذ ما لايقل عن ٨ شهور نعمل على إعادة التجارب والتدقيق من قبل لجان فنية من داخل مصر ومن خارجها، للحصول على موافقة هيئة الدواء.

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وقال عبد الغفار : نأمل أن تكون نتائج على التجارب السريرية بنفس كفاءة التجارب السابقة.

ولفت إلى أن هيئة الدواء المصرية الوليدة تترقب اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية، ليكون اللقاح الذى اعتمدته معتد دوليا ما يفتح المجال للتصدير.

وكشف أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن تحالف جديد للبدء فى التجارب السريرية، للقاح جديد لفيروس كورونا أيضا.

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وأشار وزير التعليم العالى إلى أن مصر لديها قائمة كبيرة جدا من التطعيمات، وسيتم العمل على تطويرها وإنتاجها محليا.

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بقلم جهاد سالم

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