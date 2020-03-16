وزير التعليم العالى يتفقد مدينة العلوم والتكنولوجيا لمتابعة جاهزيتها لمواجهة كورونا (صور)

من خلال عدد من الإجراءات الاحترازية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم ، مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.

وخلال الجولة اطمأن الوزير على جاهزية المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من خلال عدد من الإجراءات الاحترازية، منها إلغاء بصمة الأصبع، وتفعيل بصمة العين، وكذلك علميات الوقاية، والتعقييم مباني المعهد والعاملين به.

وزار الوزير مقر شركات حاضنة طريق، مشيدًا بما تم من إنجازات فى مجال تصنيف وفرز الفاكهة بطريقة آلية باستخدام تطبيقات معالجة الصور، والذكاء الاصطناعى.

وطالب الوزير بالاستمرار في تنفيذ خطة الشركة، والتى تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى لتصدير الفاكهة.

كما تفقد عبد الغفار قسم الدوائر الشريطية بالمعهد، والذى يقوم بتصميم وتصنيع واختبار وقياس الدوائر الشريطية (antenna) ، وبعض المبانى التي تخضع للتشطيبات، ومنها مبنى الغرفة النظيفة على مساحة حوالى 3000 م².

كما تفقد الوزير قاعة المؤتمرات، ومبانى الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال، والمبانى المخصصة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر فى مجال تصميم الدوائر الإلكترونية الدقيقة.

وخلال الجولة استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول المشروعات البحثية التي ينفذها المعهد، والتي تساهم في دعم الاقتصاد وزيادة إمكانيات التنافس صناعيًا واستراتيجيًا من خلال زيادة القيمة المضافة من حيث الجودة والإنتاجية.