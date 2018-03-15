وزير التعليم العالى يتفقد جامعة بيروت



المال- خاص:

قام د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الخميس، بجولة تفقدية لجامعة بيروت، عقب مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية.



خلال الجولة تفقد الوزير مقرات كليات الطب، وطب الأسنان، والحقوق، وإدارة الأعمال، للإطلاع على تجهيزات وإمكانيات الكليات من معامل وقاعات محاكاة، وعيادات تدريبية.



كما عقد الوزير لقاء مع أعضاء هيئة التدريس “المصريين واللبنانيين”، وأعرب لهم خلال اللقاء عن تقديره للعلاقة التاريخية العميقة والقوية بين البلدين الشقيقين، وانعاكسها على الرابطة الممتدة عبر حوالى 60 عاما بين جامعتى الإسكندرية وبيروت العربية، كما أشاد بالدور الذى قامت به جامعة الإسكندرية فى مساندة جامعة بيروت، منذ نشأتها، بالكوادر البشرية، مؤكدا على ضرورة تفعيل التعاون العلمى بين الجامعتين من خلال تنظيم الأنشطة الطلابية والثقافية المختلفة، والتبادل الطلابى، وتحقيق بنود الاتفاقية من تدريب للطلاب بمستشفيات ومعامل جامعة الإسكندرية.



وتنص اتفاقية التعاون التى تم توقيعها على التعاون بين الجامعتين في مجالات التعليم العالي والإشراف على الرسائل العلمية، وكذا الندوات والمؤتمرات العلمية، واستخدام المختبرات والمعامل والمكتبات الجامعية.



ورافق الوزير خلال الجولة د. عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ود. عمرو العدوى، رئيس جامعة بيروت العربية، والسفير نزيه النجاري، السفير المصري بلبنان.











