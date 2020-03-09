وزير التعليم العالى يتابع الإجراءات الوقائية لمواجهة «كورونا»

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول الاجتماع الذى عقده رئيس المركز مع رؤساء الشعب ، وعدد من الأساتذة أعضاء هيئة البحوث، وذلك فى إطار اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة للتوعية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى تشكيل لجنة من رؤساء الشعب بالمركز القومى للبحوث ؛ لمتابعة الموقف أولا بأول مع رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمركز.

ولفت إلى إمكانية تصنيع السوائل والمحاليل المطهرة ذات الخواص المعقمة والخاصة ضد الفيروسات، وتصنيع كمامات صحية معالجة ضد الفيروسات بالتعاون بين شعب المركز المختلفة وشعبة النسيج.

وأوضح التقرير الصادر من رئيس المركز القومى للبحوث الذى يتبع وزارة التعليم العالى من أنه تم الاستعانة بأصحاب الخبرات فى مجال الفيروسات منهم د. محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بشعبة بحوث البيئة ورئيس مركز تميز الفيروسات، ود. صفاء السروجى الأستاذ بقسم الطب البيئى والمهنى بشعبة بحوث البيئة ومقرر المجموعة الطبية بلجنة السلامة والصحة المهنية بالمركز القومى للبحوث.

وأضاف التقرير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم ندوات وورش عمل وملصقات للتوعية حول الإجراءات الوقائية من الأمراض الفيروسية وتوزيع هذه الملصقات على الأقسام والشعب المختلفة بالمركز، وكذلك تجهيز عيادة خاصة لاستقبال الحالات المشتبه بها، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الخاصة باكتشاف الفيروس مثل كاشف درجة الحرارة بواسطة الأشعة تحت الحمراء.