وزير التعليم العالى يبحث مع نظيره البريطاني دعم العلاقات الثقافية والعلمية

المال - خاصأكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص مصر لدعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع بريطانيا، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية والإنجليزية.جاء ذلك خلال لقائه، صباح اليوم، سام جييمه وزير التعليم العالي بالمملكة المتحدة، وذلك على هامش المنتد

المال – خاص



أكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص مصر لدعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع بريطانيا، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية والإنجليزية.

جاء ذلك خلال لقائه، صباح اليوم، سام جييمه وزير التعليم العالي بالمملكة المتحدة، وذلك على هامش المنتدى العالمي للتعليم الذي يقام بلندن خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير الحالي بلندن.

وبحث الاجتماع سبل دعم أوجه التعاون العلمي المشترك بين الجامعات المصرية والإنجليزية، وجودة التعليم في الجامعات، كما تم بحث توقيع اتفاقية مشتركة حول إنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية في مصر.

من جانبه أكد وزير التعليم العالى البريطانى استمرار التعاون بين مصر وبريطانيا في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع ناصر كامل السفير المصري بالمملكة المتحدة، ود.محمد صالحين مستشار وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي والتخطيط الإستراتيجي والعلاقات الدولية.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في هذا المنتدى بوفد رفيع المستوى يضم كلًا من د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. طارق شوقي وزير التربية والتعليم ود. جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان المصري ود. حسين عيسى رئيس لجنة المالية والتخطيط بالبرلمان ود. يوهانسن عيد رئيسة هيئة جودة التعليم ود. هاني أباظة نائب رئيس لجنة التعليم بالبرلمان ود. محمد صالحين مستشار وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية.