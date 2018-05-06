وزير التعليم العالى يبحث إنشاء فرع لجامعة أريزونا بالعاصمة الإدارية

المال- خاص:



استقبل د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الأحد، ستيفاني ليندكويست، نائب رئيس جامعة أريزونا الأمريكية (ASU)، والوفد المرافق لها، لبحث إنشاء فرع للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع مجموعة السويدى.



خلال اللقاء أكد الوزير حرص القيادة السياسية على الاهتمام بدعم التعليم العالى والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أننا بصدد إنشاء مدينة تعليمية جديدة للعلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، يخصص جزء منها لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية داخل مصر، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، وتنظيم المؤسسات الجامعية، بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ذات التصنيف العالمى المتميز، وبما يساهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وربطها بمثيلتها فى الدول المتقدمة.



وأشار إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية من العلماء والباحثين والمبتكرين، بالإضافة إلى العديد من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المتميزة، مطالباً بزيارة المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية للتعرف على الإمكانيات البشرية والعلمية المتميزة التى تمتلكها، مشيداً بجامعة أريزونا لمكانتها العريقة .



كما تناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل التعاون بين الجانبين وخاصة فى مجال البحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى بحث ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية، والتبادل التعليمى وخاصة فى البحوث العلمية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبها أكدت نائب رئيس جامعة أريزونا حرصها على التعاون مع مصر، خاصة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، واستعدادها تقديم جميع أوجه الدعم فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مستعرضة تجربة إنشاء فرع لجامعة أريزونا الأمريكية، وإمكانية إنشاء فرع للجامعة فى مصر ومركز بحثي خلال الفترة المقبلة.



جدير بالذكر أن جامعة أريزونا (ASU ) هي جامعة أمريكية تقع في ولاية أريزونا في مدينة تمبي، وتعد من أفضل 1 بالمائة بين مؤسسات التعليم العالي بحسب تصنيف 2018 الذي أعلنته التايمز للتعليم العالي، وتتميز بأنها جامعة بحثية مرموقة، وتشتمل على العديد من الكليات وهي: (الهندسة، والفنون الجميلة، والعلوم الإنسانية، والقانون، والطب، والتمريض، والعلوم البصرية، والصيدلة، والصحة العامة، والعلوم، والعلوم الاجتماعية والسلوكية و الاقتصاد)، ويدرس فيها ما يقارب 67 ألف طالب للبكالوريوس و16 ألف طالب للدراسات العليا.

