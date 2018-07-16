وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع هيئة الجايكا اليابانية

المال- خاص استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم ، تاكيشيتا مدير إدارة الشرق الأوسط بهيئة الجايكا اليابانية، والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون بين الوزارة والهيئة فى المجالات التعليمية والبحثية والتكنولوجية والتدريبية، وذلك بمقر الوزارة.في بداية اللقاء أش

المال- خاص

استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم ، تاكيشيتا مدير إدارة الشرق الأوسط بهيئة الجايكا اليابانية، والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون بين الوزارة والهيئة فى المجالات التعليمية والبحثية والتكنولوجية والتدريبية، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الهيئة ووزارة التعليم العالى، والذى يعكس عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليابان، وخاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا فى العديد من المشروعات المتميزة فى مجال التعليم العالى ومنها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية التى تعد نموذجاً للتعاون المثمر بين حكومتى مصر واليايان

كما ناقش أوجه التعاون بمشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية الذى تشرف عليه وزارة التعليم العالى بالاشتراك مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم، ويتضمن المشروع تدريب المدرسين ومديرى المدارس وتأهيلهم للعمل بالمدارس اليابانية، وتدريب الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن التعاون مع الهيئة فى توفير المنح اليابانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وبرنامج منح دراسة اللغة اليابانية، فضلًا عن مشروع تنمية الكوادر البشرية في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم.

و أكد الوزير على تقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل الهيئة، وتنفيذ المشروعات التعليمية المشتركة بين الجانبين المصرى واليابانى.

ومن جانبه استعرض مدير إدارة الشرق الأوسط بهيئة الجايكا اليابانية مراحل استكمال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، والتخصصات الدراسية لطلاب الجامعة، فضلًا عن استكمال البعثات الخاصة بالمنح الدراسية في اليابان.

وحضر اللقاء د. كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. محمد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، ود.محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود. محمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية.

