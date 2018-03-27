وزير التعليم العالى يؤكد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الإيطالية

المال- خاص استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الثلاثاء سفير إيطاليا بالقاهرة، جيامباولو كانتيني؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة.وخلال اللقاء أشاد د. عبد الغفار بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا، مؤكدا على قوة علاقات التعاون بين الجا

المال- خاص

استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الثلاثاء سفير إيطاليا بالقاهرة، جيامباولو كانتيني؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء أشاد د. عبد الغفار بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا، مؤكدا على قوة علاقات التعاون بين الجانبين فى المجالات التعليمية والأكاديمية والعلمية والبحثية، معربا عن تطلعه لاستمرار العلاقات الطيبة والتعاون بين البلدين.

وطالب الوزير بالاستفادة من الخبرة الإيطالية خاصة فى مجال التعليم التكنولوجى، مؤكدا على أهمية التعاون بين الجانبين المصرى والإيطالى لتطوير التعليم التكنولوجى والفنى فى مصر، ودعوة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية الإيطالية لتدريب الطلاب فى الكليات التكنولوجية فى مصر.

لفت د. خالد عبد الغفار إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين مصر وإيطاليا في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والتعليمي والعلمي القائم بينهما.

بحث الجانبان تطورات العمل فى إنشاء الجامعة المصرية الإيطالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بين الجانبين فى سبتمبر المقبل؛ بهدف إتاحة الفرصة للباحثين المصريين للتعرف على شركاء جدد من الجانب الإيطالى لتنشيط وخلق سبل تعاون بين الجانبين فى مجال البحث العلمى.

ومن جانبه أعلن السفير الإيطالى عن زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب المصريين بنسبة 50%، مشيدا بالتعاون البناء فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى بين مصر وإيطاليا.

حضر اللقاء من الجانب الإيطالى د. كلاوديو مارجوتينى الملحق العلمى والتكنولوجى بالسفارة الإيطالية، ومن الجانب المصرى د. محمد صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشئون البحث العلمي.