اتصالات وتكنولوجيا

وزير التعليم : الدولة وفرت 1.8 مليون تابليت مجانا بقيمة 9 مليارات جنيه (فيديو)

سعر الجهاز الواحد 240 دولارا
محمد مجدي 11:33 م, الأحد, 6 ديسمبر 20 11:33 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أن العام الدراسي الحالي تم خلاله تقديم مصادر تعلم متنوعة و السنة الدراسية الثانوية لها النصيب الأكبر من ذلك .

وأكد شوقي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث، أن الدولة وفرت 1.8 مليون جهاز تابليت ، سعر الجهاز الواحد 240 دولارا وإجمالي 9 مليارات جنيه قيمة أجهزة التابليت إضافة المحتوي الموجود على التابليت وسيكون متاح مجاناً على منصة ذاكر .

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وأضاف وزير التعليم أنه تم إطلاق قناة تليفزيونية مجانية تحت إسم مدرستنا، وأصبحت مصدر أساسي للتعلم، وخلال 48 ساعة سيتم إطلاق قناة أخرى لشرح المذاكرة وكيف يستعد للامتحانات.

وتابع: “عملنا حاجة جديدة اسمها حصص للمرحلة الثانوية بشكل خاص، وشاركنا فيها كل المؤسسات المصرية والتي كانت تقدم كتب خارجية قديما وعلى مستوى عالي جدا ، موضحا أنه تم إعطاء 7 مصادر للتعلم للطالب يختار منها”.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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