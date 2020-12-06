وزير التعليم : الدولة وفرت 1.8 مليون تابليت مجانا بقيمة 9 مليارات جنيه (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أن العام الدراسي الحالي تم خلاله تقديم مصادر تعلم متنوعة و السنة الدراسية الثانوية لها النصيب الأكبر من ذلك .

وأكد شوقي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث، أن الدولة وفرت 1.8 مليون جهاز تابليت ، سعر الجهاز الواحد 240 دولارا وإجمالي 9 مليارات جنيه قيمة أجهزة التابليت إضافة المحتوي الموجود على التابليت وسيكون متاح مجاناً على منصة ذاكر .

وأضاف وزير التعليم أنه تم إطلاق قناة تليفزيونية مجانية تحت إسم مدرستنا، وأصبحت مصدر أساسي للتعلم، وخلال 48 ساعة سيتم إطلاق قناة أخرى لشرح المذاكرة وكيف يستعد للامتحانات.

وتابع: “عملنا حاجة جديدة اسمها حصص للمرحلة الثانوية بشكل خاص، وشاركنا فيها كل المؤسسات المصرية والتي كانت تقدم كتب خارجية قديما وعلى مستوى عالي جدا ، موضحا أنه تم إعطاء 7 مصادر للتعلم للطالب يختار منها”.