وزير التعليم : الدروس الخصوصية إهدار للأموال ولا تجدي نفعًا للطلاب في النظام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لن يمسح بالدروس الخصوصية، ولا فتح السناتر التعليمية في العام الدراسي الجديد.

وأشار الوزير إلى عدم قانونية الدروس الخصوصية، وعدم إصدار تراخيص السناتر التعليمية، فضلًا عن أنه لا عائد منهما في نظام التعليم الجديد.

وأكد شوقي، خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية webex meeting: نحارب الدروس الخصوصية؛ ليس لاستهداف أشخاص، وإنما لمنع هدم نظام التعليم الجديد القائم على الفهم.

وأوضح الوزير أن الدروس الخصوصية بمثابة إهدار للأموال دون جدوى من ذلك، حيث إنها لن تجدي نفعًا في نظام التعليم الجديد.

ووجّه الوزير رسالة لأولياء الأمور قائلًا: نقدِّر الضغوط التى تُمارَس عليكم للحجز في السناتر والدروس الخصوصية، لكنها لا تخدم العملية التعليمية، ودَعُونا نعمل بالنظام الجديد.

ولفت شوقي إلى أن الوزارة من جانبها ستوفر كل الآليات لوصول المادة التعليمية للطلاب، سواء المنصات التعليمية، أو بثّها على موقع الوزارة، أو البرامج التليفزيونية على القنوات المجانية، والكتب التفاعلية.

وأشار إلى أنه لا حاجة للدروس الخصوصية، كما أن الوزارة لا تسأل عن أي مواد تعليمية غير صادرة من خلالها.