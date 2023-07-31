وزير التعليم: الخميس المقبل بدء تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن موعد بدء تلقي تظلمات الثانوية العامة 2023.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه سيتم فتح موقع وزارة التعليم لتلقي تظلمات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا.

وذلك اعتبارا من الخميس المقبل 3 أغسطس، ولمدة 15 يوما.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن أماكن الكنترولات في كل محافظة، لفحص طلبات تظلمات الثانوية العامة، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

ونوه بأن المدينة التعليمية ستشمل المحافظات القريبة منها، على سبيل المثال بني سويف.

وأكد حجازي حرص وزارة التربية والتعليم على حصول كل طالب على حقه.

وقال الوزير إنه سيتم إتاحة الاطلاع على ورقة الإجابة بالنسبة للطلاب المتقدمين بتظلمات الثانوية العامة 2023.

ولفت الوزير إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة شهدت تدقيقا شديدا.

واستكمل الوزير أن تصحيح الأسئلة المقالية تم عبر المسح الضوئي «scan» ، مع مراجعة يدوية لبعض النماذج.

كما تم تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد، من خلال نظام التصحيح الإلكتروني، مع إجراء مراجعات يدوية أيضا لبعض النماذج.