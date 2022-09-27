وزير التعليم: التعاون مع اليونيسيف لوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية للسنوات المقبلة

التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع جيريمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسيف في مصر.. وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في المجال التعليمي.

وثمن الوزير الدور الهام الذي تلعبه منظمة اليونيسيف في دعم القطاع التربوي والتعليمي.

أكد الوزير أهمية استمرار العمل بين الجانبين على أسس الشراكة والتعاون والشفافية بما يخدم العملية التعليمية.

وأشار إلى أن المنظمة لها دور كبير في التعاون مع العديد من الشركاء في وضع الإطار العام لنظام التعليم الجديد، والتي يتم تدريسها في المرحلة الابتدائية.

وأوضح وزير التعليم أن هذا التعاون سيستمر خلال الفترة المقبلة على وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية خلال السنوات المقبلة.

من جهته، أعرب جيريمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسيف في مصر، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى تطلع اليونيسف لخلق مزيد من التعاون، وتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في المجال التعليمي.. وكذلك استمرار العمل بصورة جماعية وبذل المزيد من الجهود في سبيل استقرار العملية التعليمية.

اجتماع وزير التعليم وممثلي منظمة اليونيسيف

حضر الاجتماع د. أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، د. شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

كما حضر د. نوال شلبي مدير المركز القومى لتطوير المناهج والمواد التعليمية، د. أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، د. هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى.

ومن اليونيسف إنجريد سانشيز رئيس قسم التعليم، وأحمد محروس مدير قسم التعليم.