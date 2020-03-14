وزير التعليم : الاتفاق مع شركات المحمول على إتاحة بنك المعرفة مجانا لمواصلة الدراسة عن بعد

قال إنه سيتم الاتفاق مع شركات المحمول الثلاثة لتقديم الخدمة للطلاب على بنك المعرفة مجانا، والتصفح على المواقع التعليمية لن يتم محاسبة الطالب عليها وسيقدم مجانا له حتى يساعده في المذاكرة.

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن وزير الاتصالات أخبره أن شركات الاتصالات أخبرته موافقتها على الدخول على مواقع التعليم على شبكة الانترنت دول تأثر باقات المحمول للمساعدة على العملية التعليمة بعد إعلان الحكومة وقف الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر : إحنا مهتمين بالتعليم بجد وده وسنعمل على تيسير التلعيم للطلاب في البيوت من خلال المواقع التعلميمة وبمك المعرفة .

وأكد شوقي أن الوزارة ستعمل على السيطرة على الوباء من خلال تعقيم الفصول والمراحيض المدرسية من خلال فرق محترفة لعدم نقل العدوي بين الطلاب بعد عودتهم.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل كفريق، ولا أحد يتخذ قرارا فرديا، مضيفا أنه سيتم الاتفاق مع شركات المحمول الثلاثة لتقديم الخدمة للطلاب على بنك المعرفة مجانا، والتصفح على المواقع التعليمية لن يتم محاسبة الطالب عليها وسيقدم مجانا له حتى يساعده في المذاكرة.

وأكد أنه لا تأجيل الامتحانات والمناهج ستسكمل ولكن بطرق أخرى تكنولوجية لتفادى العدوى والاختلاط.