وزير التعليم : استكمال المناهج الدراسية حتى لو اضطررنا لزيادة مدة العام الدراسي

وأكد الوزير عدم وجود أي نية لعمل أبحاث، وأن طرق التقييم هي إجراء الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن استكمال المناهج الدراسية دون حذف، وإن اضطرنا الأمر لزيادة مدة العام الدراسي.

كما أكد الوزير عدم وجود أي نية لعمل أبحاث، وأن طرق التقييم هي إجراء الامتحانات.

وقال الوزير إن طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية سيؤدون الامتحانات من لجان مدرسية مراقبة، ورقيا لطلاب الشهادة الإعدادية، وإلكترونيا للشهادة الثانوية.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل استكمال العام الدراسي الجديد إنه امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية موحدة لجميع الطلاب سواء النظاميين أو المنازل.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم منح طلاب الثانوية العامة أكثر من محاولة لإجراء الامتحانات، عن طريق التابلت.

ويعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا للإعلان تفاصيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.