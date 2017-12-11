وزير التعليم: إنشاء المدارس كان يتم بالمجاملات وليس بالاحتياج الجغرافى

ضخ مزيد من المبادئ والقيم الأخلاقية فى المناهج وليس الأديان تغطية هاجر عمران قال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم والتعليم الفنى، إن هيئة الأبنية التعليمية لم تكن تدرس احتياجات المناطق جغرافيًّا قبل اتخاذ قرار بإنشاء مدارس فى أماكن بعينها ولكن بالمجاملات، و هو ما تسبب فى سوء توزيع المدارس. وأضاف

ضخ مزيد من المبادئ والقيم الأخلاقية فى المناهج وليس الأديان





تغطية هاجر عمران

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم والتعليم الفنى، إن هيئة الأبنية التعليمية لم تكن تدرس احتياجات المناطق جغرافيًّا قبل اتخاذ قرار بإنشاء مدارس فى أماكن بعينها ولكن بالمجاملات، و هو ما تسبب فى سوء توزيع المدارس.

وأضاف خلال كلمته فى الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى منذ قليل تحت عنوان “إصلاح نظام التعليم”، أن الوزارة انتهت خلال الفترة الماضية من دراسة تفصيلية عن احتياجات المحافظات من المدارس للتغلب على مشكلة الكثافة السكانية فى بعض المناطق مع عدم وجود مدارس.

وأشار إلى أن الوزارة تواجه مشكلة سوء توزيع المدرسين أيضًا لأن المدرسين يهتمون بالعمل قريبًا من المنزل وإذا عملوا فى أماكن أبعد يطلبون النقل ولا يتحملون الاستمرار.

في سياق متصل، قال شوقى وزير إن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية ضخ المزيد عن المبادئ والقيم الأخلاقية فى المناهج الدراسية بشكل عام وليس الأديان.

وأضاف أن الوزارة مهتمة بشكل كبير بإدخال التكنولوجيا إلى التعليم فى المدارس اقتداء بالتجربة الهندية.

وأشار إلى أنه عقد اليوم اجتماعا مع ممثلين لمجلس الأعمال المصرى الهندى وتم الحديث عن انظمة تعليمية لا تشترط وجود موارد كبيرة لانشاء فصول تقليدية وإنما اطفال يتعلمون من خلال أجهزة لوحية أو تابلتس .

من ناحية أخرى، أوضح الوزير أنه سيغادر الأسبوع المقبل، إلى اليابان لعقد لقاء مع المسئولين فى هيئة التعاون الدولى جايكا بمكتبها الأم، لمناقشة الاستفادة من نظم التعليم اليابانى بشكل وثيق .

جدير بالذكر أن الجانب المصرى أوقف بشكل مفاجئ تفعيل نظام المدارس اليابانية فى نظام التعليم الأساسى المصرى خلال أكتوبر الماضى وهو ما ساهم فى تضرر عدد من الأسر بعد تقديمهم للدراسة بها خلال العام الدراسى 2017 – 2018.