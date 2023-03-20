وزير التعليم: إعداد مناهج الإعدادي بالتعاون مع خبراء دوليين

كشف د. رضا حجازي وزير التعليم ، عن إعداد مناهج الإعدادي الآن بالتعاون مع خبراء دوليين، مضيفا أن مادة ريادة الأعمال جزء أساسي في المناهج ومادة المشروعات وريادة الأعمال.

وأشار وزير التعليم خلال اجتماع لجنة المشروعات في مجلس النواب اليوم الاثنين، إلى أن المستقبل يحتاج مواصفات معينة للخريج، حيث الوظائف لم تعد تقليدية.

وأوضح الوزير أن مواصفات الخريج أن ترسخ فيه مبكرا كيف يفكر في عمل مشروع صغير ويدرس احتياجات العمل ولذا الطالب مستقبل سوف يقبل على ريادة المشروعات.

وأشار إلى أن هناك علاقة كبيرا بين المشروعات الصغيرة ووزارة التربية والتعليم حتى يتطور الطالب مع الثورة الصناعية، وأنا أجهز جيل مقبل على ريادة الأعمال.