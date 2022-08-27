وزير التعليم: إعادة هيكلة الوزارة والمديريات في إطار الإصلاح الإداري

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير التعليم سيتم بأيدي رجال الوزارة والمديريات.

ونوه حجازي بأن الاستعانة بالخبراء ستكون بهدف تدريب كوادر من وزارة التربية والتعليم، ما يدعم تحقيق الاستدامة.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إنه سيتم إعادة هيكلة العديد من الملفات في إطار الإصلاح الاداري، وتحديد آليات واضحة للتسلسل الوظيفي وأسس الحوكمة.

وأشار إلى أن إعادة الهيكلة تهدف إلى الوقوف على أرض صلبة، في إطار خطة قصيرة المدى.

وقال وزير التعليم إن إعادة الهيكلة والإصلاح الإداري ستشمل ديوان الوزارة ، بالإضافة إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.