وزير التعليم : إصابات «كورونا» بين الطلاب الـ 6 بمدارس في الجيزة والإسكندرية وبلبيس

قال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي في اتصال هاتفي مع برنامج على مسؤوليتي، إن الإصابات بفيروس كورونا بين 6 طلاب بمدراس في الجيزة والإسكندرية وبلبيس. وأوضح الوزير أن "الإجازة من التجمعات وليس من التعليم، القرار كان مخطط من زمان ..…

قال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي في اتصال هاتفي مع برنامج على مسؤوليتي، إن الإصابات بفيروس كورونا بين 6 طلاب بمدراس في الجيزة والإسكندرية وبلبيس.

وأوضح الوزير أن “الإجازة من التجمعات وليس من التعليم، القرار كان مخطط من زمان .. مفيش تحول حدث ده نوع من استباق الأحداث واجراء استباقي”.

وأضاف: ” الحالات الإجمالية منها ٧ حالات فقط ٦ في المدارس وطالبة في الجامعة .. العدد لازال محدود .. احنا مش عاوزين نوصل للي وصلتله ايطاليا الهدف الأساسي هو تقليل التجمعات ومظاهر التجمهر”.

وتابع: “الحالات المصابة من الطلبة ناتجة عن اختلاط مع حالات أجنبية مصابة عبر نظام التتبع الذي تطبقه وزيرة الصحة .. قفلنا مدرسة وفيه مدرستين في الجيزة وواحدة في إسكندرية وأخرى في بلبيس.. لازم يبقى عندنا الوعي الذاتي ونراقب نفسنا”.