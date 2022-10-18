وزير التعليم: إسناد مجموعات التقوية المدرسية لشركات خاصة.. وسنرخص «السناتر»

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، عن خطة الوزارة لحوكمة الدروس الخصوصية خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن فاتورتها وصلت إلى 47 مليار جنيه سنويا لا تعلم عنها الحكومة شيئا وفقا لآخر إحصائية ، مشيرا إلى أن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية “السناتر” وإعطاء المعلم الذى يعطي الدروس بها رخصة وذلك حتى نطمئن على أن أبناءنا التلاميذ في بيئة آمنة وتأخذ الدولة حقها.

وأشار وزير التعليم خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء إلي إسناد مجموعات التقوية المدرسية إلى شركة خاصة وفقا لشروط سيتم وضعها لإدارتها ، لافتا لتغيير مسماها إلى ” مجموعات الدعم” بدلا من “مجموعات التقوية” .

وأكد أن مجموعات الدعم ستتم وفقا لجودة تعلمية عالية جدا ، كما ستقوم الشركات التى سيسند إليها مجموعات الدعم بدفع أجر المعلم فى نفس اليوم عقب انتهاء حصته .

ومن ناحية أخرى، قدم د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم العزاء لأسر الطلاب الذين توفوا في بداية العام الدراسي وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان ” بخصوص ملف صيانة المدارس كلفت المديريات بحصر المدارس التي تعاني من مشكلات ” موضحا أن القيادة السياسية كلفت الهيئة الهندسية والجهات المعنية بمراجعة وضع المدارس التي مر على تأسيسها 15 سنة.



وقال خلال الجلسة العامة : ” الغش يقتل تكافؤ الفرص في الثانوية العامة وتم تحويل جميع الغشاشين للنيابة العامة وهي تحقق في الأمر “مستطردا ” المدارس التي شهدت شغبا لن تعقد بها لجان مرة أخرى ولا تحويل لمدارس بعينها في الصعيد وسيتم تلافي ما حدث العام الماضي مستقبلا حتى لا يتكرر ما حدث ، موجها كلامه للنواب ” تعلمون ما وقع في هذه المدارس جيدا ” .



وأَضاف الوزير : ” الرقابة في هذه اللجان لن تكون من داخل المحافظة مرة أخرى وسيتم تغيير المراقبين والاستعانة باخرين من محافظات أخرى ، مع زيادة في المكافاة ، وأعدكم أننا سنشهد انضباطا أكثر في امتحانات الثانوية العامة لتكون منضبطة بما يحقق تكافؤ الفرص.