وزير التعليم : إرجاء امتحانات الثانوية العامة أسبوعين وعقدها ورقيا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحانات الثانوية العام العام الدراسي الجاري ورقيا بالكامل.

وأشار إلى إرجاء امتحانات الثانوية العامة أسبوعين لتبدأ 26 يونيو بدلا من الموعد المحدد سابقا 11 يونيو.

ونوه إلى أن الامتحانات ستكون بنظام البابل شيت لكن أكثر تطورا من العام الماضي.

واستكمل وزير التعليم أن امتحانات الثانوية العامة لن تضم أسئلة مقالية وستعتمد على اسئلة الاختيار من متعدد بالكامل.

ونوه إلى أنه لن يسمح باصطحاب الكتاب أو التابلت بامتحانات الثانوية العامة هذا العام وذلك لضمان تكافؤ الفرص ومنع استخدام التابلت كوسيلة للغش.

وأكد وزير التعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا بالكامل.

وحول المواد غير المضافة للمجموع قال شوقى إنه سيتم عقدها بلجان مؤمنة ومراقبة بالكامل قبل امتحانات الثانوية العامة بيومين.