وزير التعليم : إذا تم تعطيل الدراسة 6 شهور لن ينجح أحدا وهنعوض السنة

قال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه الحكاية، إنه إذا تم تعطيل الدراسة 6 شهور لن ينجح أحدا وهنعوض السنة. وأوضح الوزير أن "الترند مش هو المحك والسوشيال ميديا مش هي اللي بتتحكم في…

قال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه الحكاية، إنه إذا تم تعطيل الدراسة 6 شهور لن ينجح أحدا وهنعوض السنة.

وأوضح الوزير أن “الترند مش هو المحك والسوشيال ميديا مش هي اللي بتتحكم في ملايين الطلاب، و نسبة الإصابة في مصر بالأرقام المعلنة نصف في المليون، حاجة لا تذكر ولا تستدعي كل الهلع اللي على مواقع التواصل”.

وزير التعليم : لا خلافات بسبب قرار تعطيل الدراسة

وأضاف: “اتقال إن هناك اجتماع لمجلس الوزراء وأنا ماسبتش مكتبي أساسا ولم يحدث ما تردد عن وجود خلافات داخل مجلس الوزراء بسبب قرار تعطيل الدراسة”.

وناشد المصريين قائلا: “يا جماعة مفيش حاجة تستدعي هذا الهلع، مفيش حالة واحدة لطالب أو طالبة في مصر، من أين نأتي بهذه الحالة، الناس لازم تبقى معانا ومدركة إن قرار تعطيل الدراسة ليس قرارا عبثيا بناخده على السوشيال ميديا”.

وأكد أن “الدولة اللي بتاخد قرار تعطيل دراسة معناه أن البلد فيها وباء وده يأثر على الاقتصاد والسياحة والطيران .تاني حاجة احنا واخدين اجراءات احترازية قولناها كثيرا”.

وتابع: “الهاشتاج ع السوشيال ميديا عايزة الناس تقعد في البيت، إذا اضطررنا لأسباب خارجة عن الإاردة وهو ليس الوضع الحالي، إحنا لن نتنازل عن أن كل طالب يحصل المحتوى المطلوب”.

وقال وزير التعليم: “مفيش حد هياخد اجازة مفتوحة، إذا اضطررنا لتأجيل الدراسة 6 شهور هنفضل في نفس السنة الدراسية، مش من المقبول لأي واحد مسئول أنه يوقع على ورقة بتقول إن فلان ده عنده المعرفة الكافية إنه يطلع السنة اللي بعدها”.

وأضاف: “مش معقول واحد في طب مش هياخد نص التشريح وهينجح، إذا بالعقل كدة بنحاول نلاقي بدائل علشان ولادنا ماتتعرضش لده، الكلام على أننا مش خايفين على ولادنا ده كلام لا يليق”.

وتابع: “الحقيقة إن اللي بيصدر هذه الحالة من الهلع هي الجهات اللي عايزة الحالة دي تبقى موجودة، كل ما يثار على السوشيال ميديا من تأليف وإخراج من يكتبه”.