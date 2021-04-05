وزير التعليم: إدخال رموز هيروغليفية في منهج رابعة ابتدائى (فيديو)

سيتم إدخال الرموز الهيروغليفية و ما يقابلها باللغة العربية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم ، إنه لن يتم تدريس اللغة الهيروغليفية كلغة منفصلة في المناهج الدراسية و لكن سيتم إدخال الرموز الهيروغليفية و ما يقابلها باللغة العربية .

وأضاف شوقي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، أنه لا يتم العمل بطريقة رد الفعل ، قائلا: إحنا بنعمل تعديل للمناهج وخلصنا الصف الرابع الابتدائي و يوجد به وعي أثري وسياحي .

وأكد شوقي ، يتم ذلك بالتعاون مع وزارة الآثار قبل موكب المومياوات بكثير كما تم وضع في المناهج أخلاقيات السياحة .

وأشار شوقي الي أنه تم تدريس تقنيات معلومات واتصالات و مهارات مهنية في منهج رابعة ابتدائى ، كما توجد كتب جديدة في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضات .