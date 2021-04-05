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وزير التعليم: إدخال رموز هيروغليفية في منهج رابعة ابتدائى (فيديو)

سيتم إدخال الرموز الهيروغليفية و ما يقابلها باللغة العربية
محمد مجدي 12:51 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 12:51 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم ، إنه لن يتم تدريس اللغة الهيروغليفية كلغة منفصلة في المناهج الدراسية و لكن سيتم إدخال الرموز الهيروغليفية و ما يقابلها باللغة العربية .

وأضاف شوقي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، أنه لا يتم العمل بطريقة رد الفعل ، قائلا: إحنا بنعمل تعديل للمناهج وخلصنا الصف الرابع الابتدائي و يوجد به وعي أثري وسياحي .

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وأكد شوقي ، يتم ذلك بالتعاون مع وزارة الآثار قبل موكب المومياوات بكثير كما تم وضع في المناهج أخلاقيات السياحة .

وأشار شوقي الي أنه تم تدريس تقنيات معلومات واتصالات و مهارات مهنية في منهج رابعة ابتدائى ، كما توجد كتب جديدة في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضات .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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