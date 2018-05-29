وزير التعليم: إدخال الواي فاي للمدارس الحكومية أغسطس المقبل

سمر السيد قال وزير التعليم طارق شوقي الثلاثاء، إن الوزارة تخطط لتوفير نظام الإنترنت الهوائي "الواي فاي" في جميع المدارس الحكومية بدءا من أغسطس المقبل.وأشار شوقي خلال كلمته بحفل الإفطار السنوي الذي نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن المدارس الحكومية عربيا ستحتل- وفق استراتيجية التعليم ا

سمر السيد

قال وزير التعليم طارق شوقي الثلاثاء، إن الوزارة تخطط لتوفير نظام الإنترنت الهوائي “الواي فاي” في جميع المدارس الحكومية بدءا من أغسطس المقبل.

وأشار شوقي خلال كلمته بحفل الإفطار السنوي الذي نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن المدارس الحكومية عربيا ستحتل- وفق استراتيجية التعليم العام الأساسي حتي عام ٢٠٣٠- الجزء الأكبر من المدارس على أن تبلغ المدارس الخاصة لغات نسبة ١٢ في المئة.

وأضاف أن الوزارة تخطط لإنشاء 17 ألف فصل دراسي لاستيعاب الكثافة الطلابية السنوية، حيث يضاف حوالي 7 آلاف طفل جديد إلى المراحل الأولى سنويا.