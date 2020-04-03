وزير التعليم : أي وسيلة اتصال بالإنترنت تكفي للدخول على الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

الطلاب يمكنهم أداء الامتحان التجريبي، من أي وسيلة اتصال بالإنترنت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا داعي للتزاحم للحصول على شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأشار الوزير خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن الطلاب يمكنهم أداء الامتحان التجريبي، من أي وسيلة اتصال بالإنترنت.

واستكمل الوزير أنه يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من أي تابلت أو تليفون أو جهاز كمبيوتر أو شبكة الإنترنت المنزلي أو أي شريحة متصلة بالإنترنت.

واشار الوزير إلى أن الشريحة الجاري تسليمها بمثابة وسيلة اتصال للطلاب الذين لا يملكون بدائل أخرى.

وقال الوزير إن الامتحان التجريبي المزمع عقده، الأحد المقبل لطلاب الصف الأول الثانوي، يهدف لإتاحة الفرصة للطلاب في التعرف على الامتحانات الإلكترونية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستفيد على جانب آخر من إجراء الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوي في اختبار الشبكات والتعرف على المشكلات لتداركها قبل امتحانات نهاية العام مايو المقبل.

وقال شوقي إن الوزارة ستختبر قدرة الشبكات وتحملها، حيث إننا في الأوضاع الطبيعية يؤدي الطلاب الامتحان من المدارس المجهزة ببنية تحتية وسيرفرات، وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل في مايو.

ونصح شوقي الطلاب واولياء الامور بعدم القلق او الازعاج حيث أن الامتحان بدون درجات.