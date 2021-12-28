سيـــاســة

وزير التعليم أمام البرلمان اليوم.. والنواب جاهزون بـ 120 طلب إحاطة

للرد علي 120 طلب مناقشة وسؤال
ياسمين فواز 11:07 ص, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 11:07 ص, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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يواجه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير التعليم طارق شوقي بنحو 120 طلب إحاطة وأكثر من 10 أسئلة و12 طلب مناقشة عامة تقدم بها النواب بشأن مناهج التعليم والامتحانات وأجور المعلمين.

يأتي ذلك بعد تأجيل جلسة المناقشة من الأسبوع الماضى بسبب سفر وزير التعليم للخارج. 
 
وترتكز طلبات أعضاء مجلس النواب وأسئلتهم حول مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وتجرى المحاكمة عن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائي وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس، وعن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.

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وكان رئيس البرلمان طالب في جلسة الأمس الأعضاء بأهمية الالتزام بالحضور، مؤكدا أن أي نائب سيتم النداء عليه وإذا لم يجب يتم النداء عليه مرة أخرى.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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