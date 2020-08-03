وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة غدًا

يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020.

وسيوجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة تُبثّ مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأُسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.