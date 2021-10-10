وزير التربية والتعليم : عجز 250 ألف فصل ونسعى إلى إقامة الفصول الذكية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع (فيديو)

مؤكدا أن الدولة بالموازنة الموجودة تحاول استيعاب العدد المضاف كل عام فقط

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن كثافات الفصول وعجز المعلمين مشكلات موروثة، كما أنه تم الحديث في هذه الأمور من قبل و ليست مفاجأة ، قائلا: الوزارة تعاني من عجز يصل الي 250 ألف فصل بتكلفة بناء تصل إلى 120 مليار جنيه، بينما الموازنة السنوية للوزارة 12 مليار جنيه كل عام .

وقال شوقي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صاله التحرير على فضائية صدي البلد أن الدولة بالموازنة الموجودة تحاول استيعاب العدد المضاف كل عام فقط ، كما إن الوزارة تتلقى كل شهر أكثر من 20 ألف طلب من الشرق والغرب لزيادة كثافة الطلاب في المدارس القريبة من مسكن أولياء الأمور .

واضاف شوقي أن أولياء الأمور يثورون على الوزارة إذا لم يلحقوا أولادهم بالمدارس القريبة من محل السكن بسبب الكثافة، مشيرًا إلى أن إلقاء اللوم على الدولة في كل مشكلة أمر صعب .

وأشار شوقي الي ان الوزارة اقترحت فكرة الفصول الذكية لمعالجة مشكلة الكثافة، موضحا أن تلك الفصول نوع من الإنشاءات الهندسية سريعة التجهيز داخلها شاشات وإنترنت يمكن تركيبها خلال أسبوعين في أي مساحة دون الإجراءات المعقدة الخاصة بالمباني .

ولفت شوقي الي ان وزارة التربية والتعليم تتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع من أجل إنشاء مصنع في مصر لتنفيذ تلك الفصول وبدء استخدامها في التغذية المدرسية ومواجهة الكثافة.

وقال شوقي أنه سيتم استخدام أول مجموعة من الفصول الذكية في حل الكثافة ببعض المحافظات منها القاهرة والجيزة والشرقية ، كما أن التابلت سيكون متوفر لكل الطلاب الذين دفعوا التأمين في غضون 3 أسابيع .

وأكد شوقي أن الوزارة تعمل على تحديث قاعدة بيانات التابلت خلال الأسابيع الأولى من الدراسة مع تسجيل الطلاب ودفع مبلغ التأمين الخاص بالتابلت، مشيرا إلي أن دفع قيمة التأمين في مكتب البريد أو عبر خدمة فوري .

و أوضح شوقي أن الكتب المدرسية الخاصة بالمدارس الحكومية بدأ توزيعها على طلاب المدارس الحكومية بداية من اليوم ، كما أن الكتب المدرسية الخاصة بالمدارس الخاصة واللغات يتم توزيعها بنظام يختلف عن الحكومية، وكل الكتب المدرسية ستكون متوفرة لجميع الطلاب خلال أول أسبوعين من بداية العام الدراسي .

و أوضح شوقي أنه تم رفع تكلفة الوجبة المدرسية الي 8 مليارات جنيه بدلا من 2 مليار جنيه ، موضحا أنه لا يوجد تعيينات جديدة في وزارة التربية والتعليم .