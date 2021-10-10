اقتصاد وأسواق

وزير التربية والتعليم : عجز 250 ألف فصل ونسعى إلى إقامة الفصول الذكية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع (فيديو)

مؤكدا أن الدولة بالموازنة الموجودة تحاول استيعاب العدد المضاف كل عام فقط
محمد مجدي 8:37 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 8:37 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن كثافات الفصول وعجز المعلمين مشكلات موروثة، كما أنه تم الحديث في هذه الأمور من قبل و ليست مفاجأة ، قائلا: الوزارة تعاني من عجز يصل الي 250 ألف فصل بتكلفة بناء تصل إلى 120 مليار جنيه، بينما الموازنة السنوية للوزارة 12 مليار جنيه كل عام .

وقال شوقي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صاله التحرير على فضائية صدي البلد أن الدولة بالموازنة الموجودة تحاول استيعاب العدد المضاف كل عام فقط ، كما إن الوزارة تتلقى كل شهر أكثر من 20 ألف طلب من الشرق والغرب لزيادة كثافة الطلاب في المدارس القريبة من مسكن أولياء الأمور .

اقرأ أيضا  زيادة بنحو 5% وأنشطة مستحدثة.. أبرز تعديلات «الضرائب العقارية» على «قانون الملاهى»

واضاف شوقي أن أولياء الأمور يثورون على الوزارة إذا لم يلحقوا أولادهم بالمدارس القريبة من محل السكن بسبب الكثافة، مشيرًا إلى أن إلقاء اللوم على الدولة في كل مشكلة أمر صعب .

وأشار شوقي الي ان الوزارة اقترحت فكرة الفصول الذكية لمعالجة مشكلة الكثافة، موضحا أن تلك الفصول نوع من الإنشاءات الهندسية سريعة التجهيز داخلها شاشات وإنترنت يمكن تركيبها خلال أسبوعين في أي مساحة دون الإجراءات المعقدة الخاصة بالمباني .

ولفت شوقي الي ان وزارة التربية والتعليم تتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع من أجل إنشاء مصنع في مصر لتنفيذ تلك الفصول وبدء استخدامها في التغذية المدرسية ومواجهة الكثافة.

اقرأ أيضا  الحكومة تنفى تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس بسبب كورونا وتؤكد : الحضور نظامى وكامل

وقال شوقي أنه سيتم استخدام أول مجموعة من الفصول الذكية في حل الكثافة ببعض المحافظات منها القاهرة والجيزة والشرقية ، كما أن التابلت سيكون متوفر لكل الطلاب الذين دفعوا التأمين في غضون 3 أسابيع .

وأكد شوقي أن الوزارة تعمل على تحديث قاعدة بيانات التابلت خلال الأسابيع الأولى من الدراسة مع تسجيل الطلاب ودفع مبلغ التأمين الخاص بالتابلت، مشيرا إلي أن دفع قيمة التأمين في مكتب البريد أو عبر خدمة فوري .

و أوضح شوقي أن الكتب المدرسية الخاصة بالمدارس الحكومية بدأ توزيعها على طلاب المدارس الحكومية بداية من اليوم ، كما أن الكتب المدرسية الخاصة بالمدارس الخاصة واللغات يتم توزيعها بنظام يختلف عن الحكومية، وكل الكتب المدرسية ستكون متوفرة لجميع الطلاب خلال أول أسبوعين من بداية العام الدراسي .

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-10-2021.. وعيار 21 يرتفع جنيهين

و أوضح شوقي أنه تم رفع تكلفة الوجبة المدرسية الي 8 مليارات جنيه بدلا من 2 مليار جنيه ، موضحا أنه لا يوجد تعيينات جديدة في وزارة التربية والتعليم .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

خبير : فتوى تتيح إضافة مزايا ضريبية للشخص ذي الإعاقة أو من يوظف أو يرعى ذوى الهمم

شريف عمر 8:50 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

«الزراعة»: 36 قافلة بيطرية مجانية لعلاج أكثر من 10 آلاف رأس ماشية في الغربية

الصاوي أحمد 5:44 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 10-10-2021 وعيار 21 يسجل 770 جنيها

عمر سالم 5:35 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

«الثروة الداجنة»: ارتفاع أسعار البيض يثير علامات استفهام في الأسواق

الصاوي أحمد 5:12 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

«المالية»: الاتفاق الدولي للضرائب يُعزز الإيرادات الضريبية لمصر في نشاط شركات الاقتصاد الرقمي متعددة الجنسيات

منى عبدالباري 4:03 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

أسعار حلاوة المولد 2021 في التموين

محمد مجدي 3:25 م, الأحد, 10 أكتوبر 21